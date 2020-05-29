В Угорщині пояснили, як шукатимуть компроміс, що має розблокувати НАТО для України

Двосторонні групи від Угорщини та України мають вирішити суперечки між країнами, через які Будапешт блокує усі рішення в НАТО щодо співпраці з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті речника угорського уряду з міжнародних питань Золтана Ковача.

"У червні почнуть діяти всі три двосторонні робочі групи, включаючи спільний комітет з економіки, комітет захисту меншин та комітет освіти. Саме ці групи повинні вирішити суперечки, які задовольнять як угорців Закарпаття, так і український уряд", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрічався у Будапешті з угорським колегою Петером Сійярто.

Після зустрічі Сійярто заявив, що рішення щодо України в НАТО блокує не лише освітнє законодавство, але також закон про мову. Втім, угорський міністр наголосив на прагненні зняти обмеження.

Він не уточнив конкретні зауваження до закону про функціонування української мови як державної. Втім, відомо, що цей закон критикувала також Венеціанська комісія, що запропонувала зміни, підтримані угорцями (детальніше про це в статті "Мовний закон штовхають до зміни").

Примітно також, що у своїх заявах після зустрічі із Кулебою Сійярто не згадав про потребу змінити закон, хоВ Угорщині пояснили, як шукатимуть компроміс, що має розблокувати НАТО для Українича до того Угорщина наполягала на необхідності таких змін. Раніше експерти також рекомендували Україні шлях, який дозволить досягти компромісу без змін до освітнього закону.