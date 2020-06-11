Епідемія у Швейцарії: поховальні бюро зіткнулись з надлишком трун, чекаючи гіршого

Швейцарія під час пандемії коронавірусу виробила вдвічі більше трун, ніж зазвичай, і через нижчий, ніж очікувалось, рівень смертності у деяких поховальних бюро кількість домовин у десять разів перевищує норму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації видання The Local.

"У розпал пандемії коронавірусу швейцарські похоронні бюро намагалися запастися трунами, щоб підготуватися до сплеску смертей, коли вірус поширився. Оскільки рівень летальності нижчий, ніж очікувалося, тепер вони зіткнулися з надлишком, позбутись якого вдасться можливо за роки", - сказано в публікації.

Протягом березня похоронні бюро по всій країні замовляли труни після того, як в сусідній Італії відбулося зростання числа інфекцій і смертності.

У той час як пандемія мала серйозні наслідки для більшої частини Швейцарії, ефективне управління країною у час кризи дозволило уникнути рівня захворюваності і смертності Італії.

Директор поховального бюро Кевін Хугенін розповів, що його компанія замовила 400 трун на початку пандемії, незважаючи на те, що зазвичай на складі було тільки близько 40.

"Це дуже незвично", - сказав він. На початку пандемії Хугенін висловлював сподівання, що рівень смертності залишиться низьким. Але сказав, що важливо бути готовим до гіршого.

За час пандемії у Швейцарії коронавірусом були інфіковані понад 30 тисяч людей, 1675 померли.