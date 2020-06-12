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ЄС виділив 809 тисяч євро переміщеному з Донецька університету

П'ятниця, 12 червня 2020, 20:43

Європейський Союз виділив 809 тисяч євро на розвиток переміщеного Донецького національного технічного університету.

Про це у п’ятницю "Європейській правді" повідомили у пресслужбі представництва ЄС в Україні. 

У жовтні 2014 року через збройний конфлікт на сході України Донецький національний технічний університет було переміщено до міста Покровськ Донецької області.

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Кошти виділені в рамках проєкту "Енергоефективний цифровий університет для промоції технічних інновацій", що фінансується Європейським Союзом. 

Його мета - провести заходи з енергоефективної модернізації, цифровізації та впровадження технічних інновацій.

В рамках проєкту, що триватиме з 2019 по 2021 роки, буде виділено  899 283 євро. У тому числі співфінансування від університету складає 90 тисяч євро. Партнером в реалізації проєкту є Покровська міська рада.

Загалом ЄС профінансує 9 проєктів з підтримки переміщених вищих навчальних закладів на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей на загальну суму 10 млн євро.

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