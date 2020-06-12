ЕС выделил 809 тысяч евро перемещенному из Донецка университету

Европейский Союз выделил 809 тысяч евро на развитие перемещенного Донецкого национального технического университета.

Об этом в пятницу "Европейской правде" сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Украине.

В октябре 2014 года из-за вооруженного конфликта на востоке Украины Донецкий национальный технический университет был перемещен в город Покровск Донецкой области.

Средства выделены в рамках проекта "Энергоэффективный цифровой университет для продвижения технических инноваций", финансируемого Европейским Союзом.

Его цель - проведение мер по энергоэффективной модернизации, цифровизации и внедрению технических инноваций.

В рамках проекта, который продлится с 2019 по 2021 годы, будет выделено 899 283 евро. В их число входит софинансирование от университета в размере 90 тысяч евро. Партнером в реализации проекта является Покровский городской совет.

В общем ЕС профинансирует 9 проектов по поддержке перемещенных высших учебных заведений на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей на общую сумму 10 млн евро.