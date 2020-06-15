Низка країн ЄС відкривають кордони для внутрішніх мандрівників

Кілька європейських країн у понеділок відкривають свої кордони для мандрівників з ЄС після майже трьох місяців обмежень, запроваджених через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Від Ісландії до Греції - чимало країн у понеділок послаблюють обмеження на кордонах для відвідувачів з ЄС і Шенгенської зони.

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Німеччина скасовує прикордонний контроль і мандрівникам з ЄС більше не потрібно буде доводити причину в'їзду в країну. Німеччина вже раніше відкрила свої кордони для сусідніх Австрії, Швейцарії та Франції.

Франція відкриває свої кордони для мандрівників з ЄС і Шенгенської зони. Прибулі звідти не будуть поміщені в карантин. Проте, для тих, хто прибуває з Іспанії, а також з Великої Британії, будуть діяти різні протоколи, тому що у цих країн різні графіки зняття обмежень.

Іспанія не допустить іноземних туристів до 21 червня, за винятком деяких іспанських островів.

Фінляндія скасувала обмеження на поїздки для туристів з та в Норвегію, Данію, Ісландію, а також Естонію, Латвію і Литву, де рівень зараження впав до рівня Фінляндії.

Уряд Нідерландів дозволяє з понеділка своїм громадянам поїздки з туристичною метою в 16 європейських країн.

У деяких країнах право на в’їзд буде залежати від того, де живе мандрівник і куди прямує. Греція буде зобов'язувати проходити карантини тих, хто прибуває з низки аеропортів в восьми країнах ЄС.

У Чехії діє система, яка забороняє в'їзд туристам з "помаранчевих" або "червоних" країн, таких як Португалія і Швеція.

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Данія дозволить в'їзд туристів з Ісландії, Німеччини та Норвегії, але не зі Швеції - за умови, що ті забронюють житло не менш як на шість ночей.

Минулого тижня єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон закликала держави-члени Шенгенської угоди до понеділка скасувати внутрішній прикордонний контроль, щоб з липня почати поступове відкриття зовнішніх кордонів Євросоюзу.

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