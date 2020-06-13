Німеччина відкрила кордон з Данією раніше, ніж планувалося

Німеччина відкрила свій кордон для мандрівників з Данії на чотири дні раніше, ніж було заплановано.

Про це заявив прессекретар поліції в німецькому регіоні Шлезвіг-Гольштейн Торстен Тамм, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Обмеження на в'їзд у зв'язку з пандемією були скасовані. Без них, зрозуміло, нема потреби доводити обґрунтовану причину в'їзду. Якщо громадянин Данії прибуде на дансько-німецький кордон, йому не відмовлять у в'їзді", - сказав Тамм.

До п'ятниці очікувалося, що перевірки на кордоні з Німеччиною будуть скасовані опівночі 16 червня, але, схоже, німецька поліція вирішила просуватися швидше, можливо, щоб знизити ризик прикордонних черг.

Данія має намір послабити прикордонний контроль для громадян Німеччини у понеділок, 15 червня.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня.

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

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