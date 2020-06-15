Кулеба повідомив про провокацію на Закарпатті для розпалювання ворожнечі з Угорщиною

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про акт вандалізму у Свалявському меморіальному парку на Закарпатті, назвавши його провокацією з метою дестабілізації відносин з Угорщиною.

Про це він заявив у понеділок, повідомляє "Європейська правда",

"Сумною новиною вихідних стала інформація про вандалізм у важливому місці для українців угорського походження - біля Стіни плачу в Свалявському меморіальному парку", - написав Кулеба на своїй Facebook-сторінці.

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"Цей акт вандалізму є провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації на Закарпатті, хтось хоче завадити нам у подоланні суперечок з Угорщиною", - додав міністр.

За його словами, розслідуванням "цього ганебного акту" вже займаються правоохоронці.

"Переконаний, винних обов'язково знайдуть і покарають, як це було з підпалювачами Угорського дому в Ужгороді", - додав міністр.

Кулеба додав, що українські угорці, як і представники інших національних меншин, "є важливою і невід’ємною частиною українського суспільства".

"Не можна дозволяти використовувати провокації для чергового розкручування теми антиугорських настроїв в Україні та нагнітання напруги в українсько-угорських відносинах", - резюмував Кулеба.

Раніше секретар ради Свалявського меморіального парку Дьордь Дупко повідомив, що вандали осквернили матеріали експозиції на задній частині Стіни плачу. За його словами, вандали зірвали і осквернили панно, яке містить інформацію трьома мовами - українською, угорською, німецькою.

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