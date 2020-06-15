Кулеба сообщил о провокации на Закарпатье для разжигания вражды с Венгрией
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил об акте вандализма в Свалявском мемориальном парке на Закарпатье, назвав его провокацией с целью дестабилизации отношений с Венгрией.
Об этом он заявил в понедельник, сообщает "Европейская правда",
"Печальной новостью выходных стала информация о вандализме в важном месте для украинцев венгерского происхождения - у Стены плача в Свалявском мемориальном парке", - написал Кулеба на своей Facebook-странице.
"Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации на Закарпатье, тех, кто хочет помешать нам в преодолении разногласий с Венгрией", - добавил министр.
По его словам, расследованием "этого позорного акта" уже занимаются правоохранительные органы.
"Убежден, виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде", - добавил министр.
Кулеба добавил, что украинские венгры, как и представители других национальных меньшинств, "являются важной и неотъемлемой частью украинского общества".
"Нельзя позволять использовать провокации для очередного раскручивания темы антивенгерских настроений в Украине и нагнетания напряженности в украинско-венгерских отношениях", - резюмировал Кулеба.
Ранее секретарь совета Свалявского мемориального парка Дьердь Дупко сообщил, что вандалы осквернили материалы экспозиции на задней части Стены плача. По его словам, они сорвали и осквернили панно, содержащее информацию на трех языках - украинском, венгерском и немецком.
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