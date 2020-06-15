"Необхідний новий імпульс": ЄС і Британія прискорять переговори про Brexit

Євросоюз і Велика Британія домовилися прискорити переговори по Brexit, які в останні кілька місяців практично не просувалися.

Про це йдеться в спільній заяві за підсумками відеоконференції лідерів ЄС з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

"Сторони погодилися, що необхідний новий імпульс. Вони підтримали плани, узгоджені головними переговірниками, із інтенсифікації переговорів у липні і створення найбільш сприятливих умов для укладення та ратифікації угоди до кінця 2020 року", - йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що ЄС взяв до відома рішення Британії не вимагати продовження перехідного періоду. Отже, перехідний період завершиться 31 грудня 2020 року.

"Сторони підкреслили свій намір напружено працювати, щоб встановити відносини, які будуть працювати в інтересах громадян Союзу і Сполученого Королівства. Вони також підтвердили свою прихильність повному і своєчасному виконанню Угоди про вихід", - йдеться в заяві.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Джонсон має намір попередити чиновників ЄС про те, що його країна готова завершити перехідний період по Brexit без укладення угоди в майбутньому, якщо переговори завершаться безрезультатно.

Переговори по Brexit практично зайшли в глухий кут і Джонсон та його уряд неодноразово наполягали на тому, що вони не хочуть продовжувати період.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.