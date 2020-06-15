"Необходим новый импульс": ЕС и Британия ускорят переговоры по Brexit

Евросоюз и Великобритания договорились ускорить переговоры по Brexit, которые в последние несколько месяцев практически не продвинулись.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам видеоконференции лидеров ЕС з британским премьером Борисом Джонсоном.

"Стороны согласились, что необходим новый импульс. Они поддержали планы, согласованные главными переговорщиками, по интенсификации переговоров в июле и созданию наиболее благоприятных условий для заключения и ратификации соглашения до конца 2020 года", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что ЕС принял к сведению решение Британии не требовать продления переходного периода. Следовательно, переходный период завершится 31 декабря 2020 года.

"Стороны подчеркнули свое намерение напряженно работать, чтобы установить отношения, которые будут работать в интересах граждан Союза и Соединенного Королевства. Они также подтвердили свою приверженность полному и своевременному выполнению Соглашения о выходе", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон намерен предупредить чиновников ЕС о том, что его страна готова завершить переходный период по Brexit без заключения соглашения в будущем, если переговоры завершатся безрезультатно.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.