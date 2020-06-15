Джонсон попередить ЄС про готовність Британії до Brexit без угоди - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в понеділок має намір попередити чиновників ЄС про те, що його країна готова завершити перехідний період по Brexit без укладення угоди в майбутньому, якщо переговори зайдуть в глухий кут.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише британське видання The Telegraph з посиланням на джерела в уряді.

Лідери ЄС проведуть відеоконференцію з Джонсоном про стан переговорів щодо Brexit сьогодні в другій половині дня.

За даними видання, Джонсон буде наполягати, що Британія завершить перехідний період, який дається на укладення нових торгових угод з Євросоюзом, як і планувалося, 31 грудня, всупереч поширеним закликам про продовження.

Прем'єр скаже президентові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і іншим лідерам ЄС, що Британія буде готова стати незалежною торговельною країною в січні, "що б не трапилося".

Він закликатиме чиновників ЄС до кінця літа домовитися про торгівлю, пише газета, яка має тісні зв'язки з консерваторами Джонсона.

Переговори по Brexit практично зайшли в глухий кут і це при тому, що сторони повинні до 1 липня дійти згоди про те, чи буде продовжено перехідний період.

Джонсон і його уряд неодноразово наполягали на тому, що вони не хочуть продовжувати період, який закінчується 31 грудня.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.