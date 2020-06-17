Польща не стала відновлювати сполучення з-за меж ЄС, рейси з Києва скасували

Польща у ніч на середу відновила міжнародне авіасполучення, але тільки з аеропортів на території ЄС і Європейської асоціації вільної торгівлі, тож заплановані на 17 червня рейси з Києва було скасовано.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Згідно з постановою польського уряду, Польща дозволила міжнародні авіарейси з аеропортів, розташованих на території держав-членів Євросоюзу і Європейської асоціації вільної торгівлі - за винятком Великої Британії, Швеції та Португалії.

17 червня з аеропорту "Київ" були заплановані рейси авіакомпанії Wizz Air до Варшави, Кракова і Вроцлава, а також LOT - до Варшави. Всі вони скасовані - як і зворотні рейси з Польщі.

Вочевидь, рейси з України до Польщі не відбуватимуться до 30 червня - до цієї дати діє постанова польського уряду.

Зауважимо, напередодні аеропорт "Київ" прийняв перший регулярний міжнародний рейс, відновивши роботу після карантину. Літак авіакомпанії Белавіа, що виконував рейс з Мінська на Київ, успішно приземлився у аеропорту о 23:30.

Аеропорт відновив роботу після того, як у ніч на вівторок скасував усі рейси Wizz Air та інших компаній, що стало несподіванкою для авіакомпаній та пасажирів. Причиною скасування назвали невиконання містом Київ вимог карантину.

Варто додати, що в разі відновлення польотів туристи поки не зможуть літати до ЄС. Детальніше - у статті: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС.