Аеропорт Київ, звідки літає Wizz Air, все ж відновив міжнародні рейси

Аеропорт "Київ" імені Сікорського, відомий також як "Жуляни", прийняв перший регулярний міжнародний рейс, відновивши роботу після карантину.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Літак Embraer E175 авіакомпанії Белавіа, що виконував рейс з Мінська на Київ, успішно приземлився у аеропорту о 23:30. О 5:45 ранку білоруський літак має виконати зворотний рейс до Мінська.

Між тим із прибуттям цього рейсу за номером B2-847 аеропорт "Київ" відновив роботу із міжнародними регулярними пасажирськими рейсами, із дотриманням усіх процедур, включаючи роботу прикордонників.

Це означає, що право на виконання рейсів матиме також авіакомпанія Wizz Air. У середу вранці в розкладі цього лоукост-перевізника стоять рейси до польських Кракова, Варшави та німецького Дортмунда; далі – Будапешт, Лутон (Велика Британія), Меммінген (Німеччина), Таллінн тощо.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок Аеропорт "Київ" скасував усі рейси Wizz Air та інших компаній, що стало несподіванкою для авіакомпаній та пасажирів. Причиною скасування назвали невиконання містом Київ вимог карантину.

Варто додати, що в разі відновлення польотів туристи поки не зможуть літати до ЄС. Детальніше - у статті: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС.