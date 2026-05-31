Кандидат у президенти від партії Макрона обіцяє зробити Францію провідною силою Європи

Кандидат у президенти Франції від партії Емманюеля Макрона "Відродження" Габріель Атталь у суботу розпочав свою передвиборчу кампанію з великого мітингу в Парижі, пообіцявши реформувати систему, яка, за його словами, вже не відповідає потребам французького народу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Атталь заявив, що протягом десятиліть Франція була ув’язнена в системі, яка "латає провали минулого замість того, щоб готуватися до майбутнього". Він зазначив, що минулі французькі уряди стали заручниками "одержимості" платити за вчорашні витрати, забуваючи про інвестиції в майбутнє.

"Ми маємо відкритися майбутньому… бо система зараз ним жертвує. Ризик, якщо ми залишимося в пастці цієї моделі, – це розрив між поколіннями", – сказав Атталь.

Його кампанія нагадує дуже успішну кампанію ліберального прем'єр-міністра Нідерландів Робба Єттена в жовтні 2025 року, яка була зосереджена на оптимізмі щодо майбутнього та пріоритетності молодих поколінь, водночас підносячи почуття національної гордості.

"Моя перша обіцянка – це те, що ми знову станемо провідною силою Європи протягом шести років. Це наш рейтинг, наше місце, наша доля", – сказав він, також пообіцявши зробити Францію провідною європейською країною в галузі штучного інтелекту.

Атталь заявив, що його пріоритетами будуть зміцнення освіти та підвищення купівельної спроможності шляхом збільшення заробітної плати та стимулювання бізнесу, а також інвестиції в дослідження та інновації. Його третім пріоритетом є посилення прикордонного контролю.

Атталь є наступником чинного президента Франції Емманюеля Макрона як кандидат у президенти від центристсько-ліберальної партії "Відродження", яку він очолює. Після майже 10 років правління Макрона та зниження його популярності Атталь прагне дистанціюватися від Макрона, щоб позиціонувати свою кандидатуру як таку, що символізує зміни та реформи.

37-річний політик обіймав посаду прем'єр-міністра при Макроні з січня по вересень 2024 року. Він був наймолодшим прем'єр-міністром у французькій історії та першим відкрито гомосексуальним.

За останніми опитуваннями, Атталь посідає четверте місце з 13% голосів виборців, поступаючись кандидату від ультраправої партії "Французьке об’єднання" Жордану Барделла, правоцентристу Едуару Філіпу та лідеру радикально-лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люку Мелншону.

Читайте також Після Макрона: чи стане перемога ультраправого Жордана Барделла загрозою для ЄС