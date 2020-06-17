Болгарія розраховує на збереження цілісності Болградського району

Президент Болгарії Румен Радев висловив сподівання на те, що в результаті адміністративно-територіальної реформи адміністративна і функціональна цілісність Болградського району буде збережена.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента Болгарії за результатами його розмови з послом України в Софії Віталієм Москаленком, повідомляє "Європейська правда".

Радев підкреслив що Болгарія розраховує, що адміністративна і функціональна цілісність історичного Болградського району буде збережена в ході реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Він також заявив про велику зацікавленість Болгарії у всебічному розвитку відносин зі співвітчизниками в Україні для збереження їхньої мови, національної самобутності та культури.

"Посол Москаленко запевнив, що цілісність Болградського району не буде порушена адміністративною реформою в країні і історичний регіон буде збережений" - йдеться у повідомленні.

Парламент Болгарії раніше ухвалив заяву з вимогою до України не "розділяти" Болградський район Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.

Уряд України планує провести адміністративну реформу, яка може створити у Болградському районі п'ять об'єднаних територіальних громад, де етнічні болгари більше не будуть більшістю.

МЗС висловило протест через заяву парламенту Болгарії щодо Болградського району і назвало неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.