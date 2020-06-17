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Болгария рассчитывает на сохранение целостности Болградского района

Среда, 17 июня 2020, 19:12

Президент Болгарии Румен Радев выразил надежду на то, что в результате административно-территориальной реформы административная и функциональная целостность Болградского района будет сохранена.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы президента Болгарии по результатам его разговора с послом Украины в Софии Виталием Москаленко, сообщает "Европейская правда".

Радев подчеркнул, что Болгария рассчитывает, что административная и функциональная целостность исторического Болградского района будет сохранена в ходе реализации административно-территориальной реформы в Украине.

Он также заявил о большой заинтересованности Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка, национальной самобытности и культуры.

"Посол Москаленко заверил, что целостность Болградского района не будет нарушена административной реформой в стране и исторический регион будет сохранен", - говорится в сообщении.

Парламент Болгарии ранее принял заявление с требованием к Украине не "разделять" Болградский район Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.

Правительство Украины планирует провести административную реформу, которая может создать в Болградском районе пять объединенных территориальных общин, где этнические болгары больше не будут большинством.

МИД выразил протест из-за заявление парламента Болгарии по Болградского района и назвало неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины.

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