Чотири країни ЄС отримають 279 млн євро на відновлення після стихійних лих

Європейський парламент у середу схвалив виділення 279 мільйонів євро допомоги Австрії, Італії, Португалії та Іспанії, які у 2019 році постраждали від надзвичайних погодних подій.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Вказана сума буде виділена з Фонду солідарності Європейського Союзу (EUSF) і її розподілять наступним чином:

Азорські острови (Португалія), які потрапили в ураган Лоренцо в жовтні 2019 року (8,2 млн євро);

Рідкісне метеорологічне явище, що призвело до повені у чотирьох регіонах на південному сході Іспанії у вересні 2019 року (56,7 млн євро);

У період з жовтня по листопад 2019 року низка пов'язаних з цим екстремальних погодних подій призвела до серйозних збитків на більшій частині Італії та завершилася катастрофічним затопленням Венеції (211,7 млн євро);

У листопаді 2019 року південний захід Австрії зазнав сильних повеней, особливо в Каринтії та Східному Тіролі (2,3 млн євро).

Депутати Європарламенту зазначають, що фонд є "лише лікувальним інструментом", і що "через зміни клімату стихійні лиха ставатимуть все більш жорстокими та дедалі частішими". Тому вони закликають реформувати фонд у майбутньому довгостроковому бюджеті ЄС, "щоб врахувати майбутні наслідки зміни клімату".