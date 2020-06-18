Четыре страны ЕС получат 279 млн евро на восстановление после стихийных бедствий

Европейский парламент в среду одобрил выделение 279 млн евро помощи Австрии, Италии, Португалии и Испании, которые в 2019 году пострадали от чрезвычайных погодных событий.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Европарламента.

Указанная сумма будет выделена из Фонда солидарности Европейского Союза (EUSF) и ее распределят следующим образом:

Азорские острова (Португалия), попавших в ураган Лоренцо в октябре 2019 (8,2 млн евро);

Редкое метеорологическое явление, приведшее к наводнению в четырех регионах на юго-востоке Испании в сентябре 2019 (56,7 млн евро);

В период с октября по ноябрь 2019 ряд связанных с этим экстремальных погодных событий привел к серьезным убыткам на большей части территории Италии и завершился катастрофическим затоплением Венеции (211,7 млн євро);

В ноябре 2019 юго-запад Австрии пострадал от сильных наводнений, особенно в Каринтии и Восточном Тироле (2,3 млн євро).

Депутаты Европарламента отмечают, что фонд является "только лечебным инструментом", и что "из-за изменений климата стихийные бедствия будут становиться все более жесткими и все более частыми". Поэтому они призывают реформировать фонд в будущем долгосрочном бюджете ЕС, "чтобы учесть будущие последствия изменения климата".