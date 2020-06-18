Сербська опозиція бойкотуватиме парламентські вибори під час пандемії

Лідер сербської опозиції Драган Джилас каже, що участь у голосуванні на тлі пандемії коронавірусу і без вільних ЗМІ тільки узаконила б те, що він назвав "обманним голосуванням".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Більшість основних опозиційних партій Сербії бойкотують голосування через те, що, за їхніми словами, президент Сербії Александар Вучич залізно контролює ЗМІ країни і виборчий процес, а також через потенційну небезпеку зараження коронавірусом на виборчих дільницях.

Бойкот означає, що права Сербська прогресивна партія Вучича вийде переважним переможцем і продовжить своє восьмирічне політичне панування.

Вучич і його союзники засудили бойкот, заявивши, що його підтримують партії, які не отримають достатньої кількості голосів навіть для того, щоб увійти до парламенту Сербії на 250 місць.

Сербія перейшла від дуже суворих заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу, до майже повного їх скасування на початку червня. Опоненти кажуть, що Вучич послабив обмеження, щоб провести вибори, які спочатку були заплановані на квітень і скасовані через пандемію, щоб зміцнити свою владу.

У Сербії зараз спостерігається сплеск інфекції після того, як були дозволені масові збори без вказівки людям зберігати соціальну дистанцію або носити маски.

1 червня в Сербії було зареєстровано 18 нових випадків захворювання коронавірусом. У середу їх було 96.