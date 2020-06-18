Сербская оппозиция будет бойкотировать парламентские выборы во время пандемии

Лидер сербской оппозиции Драган Джилас говорит, что участие в голосовании на фоне пандемии коронавируса и без свободных СМИ только узаконило бы то, что он назвал "обманным голосованием".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Большинство основных оппозиционных партий Сербии бойкотируют голосование из-за того, что, по их словам, президент Сербии Вучич железно контролирует СМИ страны и избирательный процесс, а также из-за потенциальной опасности заражения коронавирусом на избирательных участках.

Бойкот означает, что правая Сербская прогрессивная партия Вучича выйдет победителем и продолжит свое восьмилетнее политическое господство.

Вучич и его союзники осудили бойкот, заявив, что его поддерживают партии, которые не получат достаточного количества голосов даже для того, чтобы войти в парламент Сербии из 250 мест.

Сербия перешла от очень жестких мер, направленных на ограничение распространения коронавируса, к почти полной их отмене в начале июня. Оппоненты говорят, что Вучич ослабил ограничения, чтобы провести выборы, которые изначально были запланированы на апрель и отменены из-за пандемии, чтобы укрепить свою власть.

В Сербии сейчас наблюдается всплеск инфекции после того, как были разрешены массовые собрания без указания людям сохранять социальную дистанцию ​​или носить маски.

1 июня в Сербии было зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусом. В среду их было 96.