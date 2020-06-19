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ЄС вимагає від Білорусі негайно звільнити затриманого напередодні суперника Лукашенка

П'ятниця, 19 червня 2020, 14:47

Європейський союз виступив із закликом негайно звільнити потенційного кандидата у президенти Віктора Бабарико, затриманого напередодні у кримінальній справі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС.

18 червня правоохоронні органи Білорусі затримали Віктора Бабарико та його сина Едуарда за звинуваченням в ухилянні від сплати податків, відмиванні грошей, хабарництві, зловживанні службовими повноваженнями. Бабарико називають одним з фаворитів президентської кампанії і основним суперником чинного президента Олександра Лукашенка.

"ЄС закликає білоруську владу негайно звільнити їх з-під варти і гарантувати повне дотримання законності, включаючи справедливе і прозоре розслідування і право на доступ до адвоката. Будь-яке розслідування має бути неупередженим і вільним від політичного тиску" - йдеться в заяві ЄС.

У контексті майбутніх президентських виборів у Білорусі 9 серпня Європейський Союз настійно закликав білоруську владу забезпечити змістовне і конкурентне політичне змагання.

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"Жоден потенційний кандидат не повинен бути позбавлений можливості пройти процедуру реєстрації через політично мотивовані обмежувальні заходи" - наголосили в ЄС.

В Євросоюзі очікують, що білоруська влада буде утримуватися від будь-яких обмежень прав потенційних кандидатів, уникати будь-яких затримань мирних протестувальників і негайно звільняти всіх безпідставно затриманих активістів.

"Безпечні, мирні, вільні і справедливі вибори сприятимуть демократичному розвитку Білорусі, зміцненню її суверенітету і незалежності, а також прокладуть шлях до розширення співпраці з ЄС і економічного процвітання білоруського народу" - сказано у заяві.

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