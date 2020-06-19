ЕС требует от Беларуси немедленно освободить задержанного накануне соперника Лукашенко

Европейский союз выступил с призывом немедленно освободить потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико, задержанного накануне по уголовному делу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя ЕС.

18 июня правоохранительные органы Беларуси задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда по обвинению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, взяточничестве, злоупотреблении служебными полномочиями. Бабарико называют одним из фаворитов президентской кампании и основным соперником действующего президента Александра Лукашенко.

"ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их из-под стражи и гарантировать полное соблюдение законности, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату. Любое расследование должно быть беспристрастным и свободным от политического давления", - говорится в заявлении ЕС.

В контексте будущих президентских выборов в Беларуси 9 августа Европейский Союз настоятельно призвал белорусские власти обеспечить содержательное и конкурентное политическое соревнование.

"Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности пройти процедуру регистрации из-за политически мотивированных ограничительных мер", - подчеркнули в ЕС.

В Евросоюзе ожидают, что белорусские власти будут воздерживаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов, избегать любых задержаний мирных протестующих и немедленно освобождать всех безосновательно задержанных активистов.

"Безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы будут способствовать демократическому развитию Беларуси, укреплению ее суверенитета и независимости, а также проложат путь к расширению сотрудничества с ЕС и экономического процветания белорусского народа", - сказано в заявлении..