Лукашенко перед виборами призначив Білорусі нового прем’єра

Президент Білорусі Александр Лукашенко призначив у четвер Романа Головченка новим прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

З серпня 2018 року Головченко очолював Державний військово-промисловий комітет Білорусі. У 2013-2018 роках працював надзвичайним і повноважним послом в ОАЕ.

Роман Головченко

Нинішній склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Румасом діяв з 18 серпня 2018 року. Румас у склад нового уряду не увійшов. "Великих претензій немає, але людина хоче займатися бізнесом. Я це вітаю", - заявив Лукашенко.

У середу Лукашенко відправив у відставку попередній уряд. Раніше глава Білорусі неодноразово казав про намір зробити це перед президентськими виборами, які мають відбутися 9 серпня 2020 року.

Лукашенко має намір балотуватися на пост президента вшосте.