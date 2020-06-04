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Лукашенко перед виборами призначив Білорусі нового прем’єра

Четвер, 4 червня 2020, 11:51

Президент Білорусі Александр Лукашенко призначив у четвер Романа Головченка новим прем'єр-міністром країни. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

З серпня 2018 року Головченко очолював Державний військово-промисловий комітет Білорусі. У 2013-2018 роках працював надзвичайним і повноважним послом в ОАЕ.

 
Роман Головченко

Нинішній склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Румасом діяв з 18 серпня 2018 року. Румас у склад нового уряду не увійшов. "Великих претензій немає, але людина хоче займатися бізнесом. Я це вітаю", - заявив Лукашенко.

У середу Лукашенко відправив у відставку попередній уряд. Раніше глава Білорусі неодноразово казав про намір зробити це перед президентськими виборами, які мають відбутися 9 серпня 2020 року.

Лукашенко має намір балотуватися на пост президента вшосте. 

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