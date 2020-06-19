Штаб президента Польщі позивається до ключового суперника, але не каже за що

Виборчий комітет президента Польщі Андрія Дуди подав у п'ятницю позов проти опозиційного кандидата Рафала Тшасковського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Комітет вимагає спростувати брехню, яку кандидат опозиції нібито виголосив на одному з передвиборчих мітингів.

Повноважний представник штабу Дуди Кшиштоф Соболевський при цьому відмовився сказати, про яку брехню йдеться, оскільки, за його словами, він "не хоче полегшувати роботу штабу" кандидата "Громадянської коаліції".

"Це ще один курйоз - правлячі подають позов і навіть не повідомляють нам, про що йде цей позов, я ще про таку ситуацію ніколи не чув. Це показує, що в лавах правлячих є просто абсолютний, тотальний хаос, що вони навіть не можуть вирішити, який позов хочуть подати", - прокоментував позов Рафал Тшасковський.

Згідно з Виборчим кодексом Польщі, окружний суд розгляне клопотання, подане у виборчому режимі протягом 24 годин.

Як повідомлялося, за одним із останніх опитувань чинний президент Польщі Анджей Дуда програє у другому турі президентських виборів, якщо його суперником буде Рафал Тшасковський або Шимон Головня.

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