Штаб президента Польши судится с ключевым соперником, но не говорит за что

Избирательный комитет президента Польши Андрея Дуды подал в пятницу иск против оппозиционного кандидата Рафала Тшасковского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Комитет требует опровергнуть ложь, которую кандидат оппозиции якобы сказал на одном из предвыборных митингов.

Полномочный представитель штаба Дуды Кшиштоф Соболевский при этом отказался сказать, о каком вранье идет речь, поскольку, по его словам, он "не хочет облегчать работу штаба" кандидата "Гражданской коалиции".

"Это еще один курьез - правящие подают иск и даже не сообщают нам, о чем этот иск, я еще про такую ситуацию никогда не слышал. Это показывает, что в рядах правящих просто абсолютный, тотальный хаос, что они даже не могут решить, какой иск хотят подать", - прокомментировал иск Рафал Тшасковский.

Согласно Избирательному кодексу Польши, окружной суд рассмотрит ходатайство, поданное в избирательном режиме в течение 24 часов.

Как сообщалось, по одному из последних опросов действующий президент Польши Анджей Дуда проигрывает во втором туре президентских выборов, если его соперником будет Рафал Тшасковський или Шимон Голавля.