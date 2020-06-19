Перша країна Європи проведе вибори після скасування карантину

Сербія в неділю стане першою європейською країною, яка проведе загальнонаціональні вибори після трьох місяців карантинних обмежень по всій Європі, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з опитуваннями громадської думки, консервативна правляча Сербська прогресивна партія президента Александра Вучича набере понад 50% голосів.

Очікується, що партнер Вучича по коаліції, Соціалістична партія, стане другою на виборах з результатом приблизно 10% голосів, у той час як опозиційна правоцентристська партія на чолі з мером Белграда Александаром Сапічем опиниться на третьому місці.

"Згідно з опитуванням, проведеним під час карантину, довіра до державних інституцій зросла. За часів кризи люди збираються навколо своїх лідерів", - сказав Боян Клакар, виконавчий директор соціологічної компанії CESID.

Під час карантину кожен пенсіонер у Сербії отримав доплату в 130 євро, а всі інші дорослі громадяни - по 100 євро. Уряд також оголосив про програму відновлення бізнесу на 5,1 млрд євро.

Сербія з населенням 7,2 млн осіб на сьогодні повідомила про 12 616 підтверджених випадків COVID-19 і 258 летальних випадків.

Сербія була однією з перших європейських країн, яка почала відкривати свої кордони 22 травня. Вона також була однією з перших, хто дозволив уболівальникам повертатися на футбольні матчі без масок, хоча політичні партії утримувалися від організації передвиборних мітингів через пандемію.

Деякі партії фрагментованої опозиції в Сербії виступають за бойкот виборів, заявляючи, що вони не будуть вільними і справедливими через контроль Вучича над ЗМІ.

Вони також звинувачують Вучича, який сам не збирається переобиратися, у використанні своєї посади президента для просування своєї партії.