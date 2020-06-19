Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Перша країна Європи проведе вибори після скасування карантину

Лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії

Глава МЗС Естонії засудив позицію Путіна щодо окупації СРСР країн Балтії

"Венеціанська комісія" розкритикувала запропоновані Путіним зміни до Конституції РФ






Перша країна Європи проведе вибори після скасування карантину

П'ятниця, 19 червня 2020, 17:54

Сербія в неділю стане першою європейською країною, яка проведе загальнонаціональні вибори після трьох місяців карантинних обмежень по всій Європі, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з опитуваннями громадської думки, консервативна правляча Сербська прогресивна партія президента Александра Вучича набере понад 50% голосів.

Очікується, що партнер Вучича по коаліції, Соціалістична партія, стане другою на виборах з результатом приблизно 10% голосів, у той час як опозиційна правоцентристська партія на чолі з мером Белграда Александаром Сапічем опиниться на третьому місці.

"Згідно з опитуванням, проведеним під час карантину, довіра до державних інституцій зросла. За часів кризи люди збираються навколо своїх лідерів", - сказав Боян Клакар, виконавчий директор соціологічної компанії CESID.

Під час карантину кожен пенсіонер у Сербії отримав доплату в 130 євро, а всі інші дорослі громадяни - по 100 євро. Уряд також оголосив про програму відновлення бізнесу на 5,1 млрд євро.

Сербія з населенням 7,2 млн осіб на сьогодні повідомила про 12 616 підтверджених випадків COVID-19 і 258 летальних випадків.

Сербія була однією з перших європейських країн, яка почала відкривати свої кордони 22 травня. Вона також була однією з перших, хто дозволив уболівальникам повертатися на футбольні матчі без масок, хоча політичні партії утримувалися від організації передвиборних мітингів через пандемію.

Деякі партії фрагментованої опозиції в Сербії виступають за бойкот виборів, заявляючи, що вони не будуть вільними і справедливими через контроль Вучича над ЗМІ.

Вони також звинувачують Вучича, який сам не збирається переобиратися, у використанні своєї посади президента для просування своєї партії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Сербія
powered by lun.ua