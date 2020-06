У британському Рідіні нападник з ножем убив трьох людей, поліція каже про теракт

У британському місті Рідін нападник з ножем убив трьох людей. Поліція повідомила, що розглядає напад як теракт.

Про це повідомляють низка британських ЗМІ, серед яких ВВС та Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У місті Рідін, що розташований у 60 км на захід від Лондона, чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих та завдав смертельних поранень трьом людям. Інцидент стався вчора увечері близько 19-00 у парку Forbury Gardens (Фобері Гарденс).

За словами одного зі свідків подій, парк був повен компаній, які спілкувалися, сидячи на газоні, коли один чоловік раптом прокричав якісь незрозумілі слова і кинувся на групу з близько 10 людей, намагаючись вдарити їх ножем.

Окрім трьох загиблих, нападник поранив ще трьох людей, двох із них госпіталізували. За останньою інформацією, одного після надання медичної допомоги вже виписали, ще одна людина залишається у лікарні, загрози життю постраждалого немає.

Поліція заарештувала 25-річного нападника, який є місцевим мешканцем. У коментарі ВВС повідомили, що він – вихідець з Лівії.

Спершу поліцейські казали, що досліджують мотиви злочину. Вдень у неділю поліція оголосила, що розглядає напад як теракт.

"Контртерористична поліція тепер може підтвердити, що напад з ножем, який стався у Рідіні минулого вечора, є терористичним нападом", - йдеться у повідомленні.

🚨| UPDATE- Murder investigation Reading @TerrorismPolice can now confirm that the stabbing incident that happened in Reading last night has now been declared a terrorist incident. We continue to work together with Counter Terrorism Policing SE. ➡ https://t.co/CMkzwE6crv pic.twitter.com/MQeQr8XLe5

Інцидент стався за лічені години після чергової антирасистської демонстрації. За словами поліції, взаємозв’язку між цими подіями немає.

Вранці прем’єр Борис Джонсон збирався на зустріч із силовиками у зв’язку з нападом.

"Мої думки – з усіма, кого торкнувся жахливий інцидент у Рідіні. Дякую усім екстреним службам, які працюють на місці", - написав він напередодні після повідомлень про події.

