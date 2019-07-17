Лівія видала Британії брата манчестерського терориста

Брата терориста-смертника із Манчестера, де у 2017 році стався теракт на концерті, у середу було екстрадовано з Лівії до Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Салман Абеді, 22-річний британець лівійського походження, підірвав себе наприкінці концерту американської співачки Аріани Гранде. В результаті вибуху загинули 22 людини, понад 500 отримали поранення.

Лондон зажадав екстрадиції його брата Ашема після того, як поліція видала ордер на його арешт за підозрою у вбивстві, замаху на вбивство і змові з метою здійснити підрив. Підозрюють, що він допоміг організувати напад.

Проте Лівія довго відмовлялася видавати свого громадянина. У середу представник Спеціальних сил стримування в Тріполі підтвердив, що Ашема Абеді було відправлено літаком до Британії.

Він заявив, що наказ надійшов з Генеральної прокуратури на підставі рішення апеляційного суду. Джерело в міністерстві юстиції в Тріполі підтвердило екстрадицію.

Сім'я Абеді емігрувала до Великої Британії під час правління покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі. Батьки братів повернулися до Лівії після повалення Каддафі в 2011 році.