В британском Рединге нападающий с ножом убил трех человек, полиция говорит о теракте

В британском городе Рединг мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек. Полиция рассматривает нападение как теракт.

Об этом сообщают ряд британских СМИ, среди которых ВВС и Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В городе Рединг, в 60 км к западу от Лондона, мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих и нанес смертельные ранения трем людям. Инцидент произошел вчера вечером около 19-00 в парке Forbury Gardens (Фобер Гарденс).

По словам одного из свидетелей событий, парк был полон компаний, которые общались, сидя на газоне, когда один человек вдруг прокричал какие-то непонятные слова и бросился на группу из около 10 человек, пытаясь ударить их ножом.

Кроме трех погибших, нападающий ранил еще трех человек, двое из них госпитализированы. По последней информации, одного после оказания медицинской помощи уже выписали, еще один остается в больнице, угрозы жизни пострадавшего нет.

Полиция арестовала 25-летнего нападающего, который является местным жителем. В комментарии ВВС сообщили, что он - выходец из Ливии.

🚨| UPDATE- Murder investigation Reading @TerrorismPolice can now confirm that the stabbing incident that happened in Reading last night has now been declared a terrorist incident. We continue to work together with Counter Terrorism Policing SE. ➡ https://t.co/CMkzwE6crv pic.twitter.com/MQeQr8XLe5

Сначала полицейские говорили, что исследуют мотивы преступления. Днем в воскресенье полиция объявила, что рассматривает нападение как теракт.

"Контртеррористическая полиция теперь может подтвердить, что нападение с ножом, который произошло в Рединге вчера вечером, является террористическим нападением", - говорится в сообщении.



Инцидент произошел через несколько часов после очередной антирасистской демонстрации. По словам полиции, взаимосвязи между этими событиями нет.

Утром премьер Борис Джонсон собирался на встречу с силовиками в связи с нападением.

"Мои мысли - со всеми, кого коснулся ужасный инцидент в Рединге. Спасибо всем экстренным службам, которые работают на месте", - написал он накануне после сообщений о событиях.

