У Болгарії повернули масковий режим

Болгарія знову зобов’язала всіх носити маски у закритих приміщеннях у зв’язку зі зростанням числа нових випадків коронавірусу.

Про це заявив в ході брифінгу міністр охорони здоров'я Кіріл Ананієв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

Як повідомив Ананієв, рішення знову ввести скасований раніше масковий режим було прийнято на тлі загального посилення обмежувальних заходів. Причиною стало погіршення ситуації з поширенням COVID - 19 в країні в останні дні. Так, за 15-денний проміжок (з 7 по 22 червня) число активних випадків в Болгарії збільшилася на 626.

"Ситуація складна. У нас є реальне збільшення кількості випадків COVID-19. На щастя, людей, які потребують інтенсивної терапії не так багато", - сказав головний державний інспектор Ангел Кунчев.

За його словами, це відбувається і в інших країнах.

"Це відбувається через нашу поведінку і зміни у самому вірусі. На першому місці за рівнем захворюваності знаходиться Північна Македонія - 45,6 на 100 тисяч населення. На другому місці - Албанія - 12,9, далі Боснія - 11,9, Туреччина-10,7. П'яте і шосте місця займають Болгарія-8,3, Сербія - 7,09 на 100 тисяч населення. Це відбувається в Європі", - додав Кунчев.

За його словами, великою проблемою є те, що люди не дотримуються рекомендованих запобіжних заходів.

"Очевидно, що дані за минулий тиждень по всій країні викликають тривогу. Це стосується і Софії. Саме тому ми постійно обговорюємо і розглядаємо ситуацію, що склалася. Ми повинні навчитися жити з цим вірусом", - заявила мер Софії Йорданка Фандакова.

"Ще в суботу ми обговорювали, що перш ніж міністр Ананієв знову зробить маски обов'язковими, ми повинні самі це запровадити. Я прошу жителів Софії повернутися до того ставлення, яке було у нас під час надзвичайного стану", - закликала Фандакова.