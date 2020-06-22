Вибори у Польщі: суд не задовольнив позов штабу Дуди проти Тшасковського

Суд не задовольнив позов штабу Анджея Дуди проти його конкурента Тшасковського за висловлювання про "мільйон безробітних".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Окружний суд Варшави не задовольнив позов штабу чинного президента Анджея Дуди щодо висловлювання Рафала Тшасковського, кандидата від "Громадянської платформи", про те, що у Польщі – 1 мільйон безробітних.

Позов стосувався виступу Тшасковського 14 червня у Вроцлаві.

"Сьогодні у Польщі майже мільйон людей втратили роботу. Тож я запитую пана президента: чому ви не підтримуєте усіх тих, кого уряд покинув сам на сам? Що ви зробили для тих, хто зараз залишився без роботи?", - сказав він у промові.

Штаб Дуди звернувся до суду, вимагаючи спростування цих слів у всіх медіа як інформації, що не відповідає дійсності.

Суд не задовольнив позов, зазначивши, що станом на травень 2020 року у Польщі справді більше мільйона людей були зареєстровані як безробітні, а відтак слова кандидата не були неправдою.

Суддя зазначила, що у виступі Тшасковський не казав про зростання кількості безробітних за якийсь певний період, і через вживання слова "сьогодні" заява є "щонайбільш неточною, але не неправдивою".

У штабі Дуди після цього заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду, оскільки повністю не згодні з ним.

Нагадаємо, за останніми результатами соцопитувань, чинний президент Анджей Дуда може програти Рафалу Тшасковському у другому турі.