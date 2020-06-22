Выборы в Польше: суд не удовлетворил иск штаба Дуды против Тшасковского

Суд не удовлетворил иск штаба Анджея Дуды против его конкурента Тшасковского за высказывание о "миллионе безработных".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM.

Окружной суд Варшавы не удовлетворил иск штаба действующего президента Анджея Дуды против Рафала Тшасковского, кандидата от "Гражданской платформы", за его высказывание о том, что в Польше сейча - 1 миллион безработных.

Иск касался выступления Тшасковського 14 июня во Вроцлаве.

"Сегодня в Польше почти миллион человек потеряли работу. Поэтому я спрашиваю господина президента: почему вы не поддерживаете всех тех, кого правительство оставило один на один? Что вы сделали для тех, кто сейчас остался без работы?", - сказал он в речи.

Штаб Дуды обратился в суд, требуя опровержения этих слов во всех медиа как информации, которая не соответствует действительности.

Суд не удовлетворил иск, отметив, что на май 2020 года в Польше действительно более миллиона человек были зарегистрированы как безработные, а следовательно слова кандидата не были ложью.

Судья отметила, что в выступлении Тшасковский не сказал о росте числа безработных за какой-то определенный период, и из-за употребления слова "сегодня" заявление является "максимум неточным, но не неправдивым".

В штабе Дуды после этого заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда, поскольку полностью не согласны с ним.

Напомним, по последним результатам соцопросов, действующий президент Дуда может проиграть Рафалу Тшасковскому во втором туре.