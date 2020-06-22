У Польщі – вибух на цегельному заводі під Вроцлавом, 10 поранених

На цегельному заводі під Вроцлавом стався вибух, 10 працівників отримали поранення.

Про це повідомляє польське RMF FM, пише "Європейська правда".

На цегельному заводі у Ярошуві, що неподалік Вроцлава, близько 12:45 стався вибух у випалювальній печі.

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Двоє працівників заводу отримали серйозні поранення, їх екстрено евакуювали гелікоптерами. Ще восьмеро, з менш тяжкими травмами, також госпіталізовані.

Чи є серед працівників заводу українці, не повідомляється.

Як повідомили кореспондентові пожежники, що працюють на місці, причиною став вибух вугільного пилу. Точну причину аварії встановлюватимуть експерти.

Конструкція будівлі заводу не отримала серйозних пошкоджень.