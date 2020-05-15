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Жителів Венеції попросили залишатися вдома через вибух на хімзаводі

П'ятниця, 15 травня 2020, 15:34

У п’ятницю в промисловій зоні Венеції стався вибух на хімічному заводі, у зв’язку з яким влада закликала жителів зачинити вікна і двері та залишатися вдома. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

Вибух стався у материковій частині міста в районі Порто-Маргера, за кілька кілометрів від історичного центру Венеції. У результаті був поранений робітник.

 
 

На місце події прибули машини швидкої допомоги і пожежна служба. Внаслідок вибуху в небо здійнявся густий стовп чорного диму, який було видно з усіх куточків міста. Влада закликала мешканців зачинити вікна і не виходити на вулицю.

На заводі, який перебуває в епіцентрі страйків і протестів у зв’язку з побоюваннями щодо безпеки, виробляють фарби, розчинники та відбілювачі.

Близько першої години дня пожежникам вдалося загасити основний вогонь.

Одна з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу країн Італія лише нещодавно почала послаблювати жорсткий карантин і знімати обмеження на пересування. З 4 травня італійці отримали можливість відвідувати близьких в межах одного регіону.

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