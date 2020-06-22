В Польше – взрыв на кирпичном заводе под Вроцлавом, 10 раненых

На кирпичном заводе неподалеку от Вроцлава произошел взрыв, 10 работников получили ранения.

Об этом сообщает польское RMF FM, пишет "Европейская правда".

На кирпичном заводе в Ярошуве, недалеко от Вроцлава, около 12:45 произошел взрыв в обжиговой печи.

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Двое работников завода получили серьезные ранения, их экстренно эвакуировали на вертолетах. Еще восемь человек, с менее тяжелыми травмами, также госпитализированы.

Есть ли среди работников завода украинцы, не сообщается.

Как сообщили корреспонденту пожарные, работающие на месте, причиной стал взрыв угольной пыли. Точную причину аварии установят эксперты.

Конструкция здания завода не получила серьезных повреждений.