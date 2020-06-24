Прем’єра Болгарії оштрафують за вхід до церкви без маски

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов буде оштрафований за вхід до церкви без маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

Згідно з правилами, введеними його власним урядом, Борисову, його співробітникам і деяким журналістам загрожує штраф у розмірі до 150 євро.

Обов'язкове використання масок для обличчя в громадських приміщеннях було відновлено в Болгарії у вівторок через збільшення числа випадків захворювання коронавірусом.

"Штраф буде накладено на прем'єр-міністра, його співробітників і журналістів за недотримання заходів по боротьбі з епідемією і, зокрема, за порушення указу про обов'язкове носіння масок в закритих громадських місцях", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Борисов вирушив у вівторок до Рильського монастиря в південно-західній частині країни для проекту реконструкції дороги, що веде до цього знаменитого релігійного об'єкту. Перш ніж увійти до церкви без маски, він поговорив з настоятелем монастиря.

61-річний лідер болгарських консерваторів відмовлявся носити маску з самого початку пандемії.

Болгарія, яка ввела обмежувальні заходи ще 8 березня, серед з європейських країн, найменш постраждалих від пандемії. Однак з швидким зняттям обмежень в кінці травня останнім часом було зареєстровано в середньому більше 100 нових випадків інфікування в день в порівнянні з 20-40 в період стримування.

Міністерство охорони здоров'я вже наклало в понеділок штраф у розмірі 1500 євро на консервативну партію ГЕРБ Борисова за проведення мітингу в суботу в переповненому залі в присутності прем'єр-міністра.

Аналогічний штраф був накладений на опозиційну Соціалістичну партію, четверо членів якої були заражені на інших зборах.

Станом на вівторок у Болгарії було зареєстровано 3984 випадки інфікування та 207 випадків смерті.