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У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула

Середа, 24 червня 2020, 17:12

В Туреччині у Стамбулі після потужних злив затопило вулиці, одна людина загинула. В одному з районів утворився водяний смерч.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

У вівторок, 23 червня, у Стамбулі внаслідок сильних злив та граду низка вулиць опинилися під водою, як у європейській, так і в азійській частині міста. Особливо постраждав район Есеньюрт.

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Внаслідок негоди загинула одна людина. Як розповів виконувач обов’язки губернатора Стамбула Алі Єрлікая, загиблий – 30-річний сирієць. Ще декілька людей отримали травми і були доставлені до лікарень, але загрози для їхнього життя немає.

У районі Бююкчекмедже над поверхнею води утворився смерч, місцеві мешканці зафіксували його на відео. На одному з будинків зірвало дах.

Водяні смерчі - не зовсім незвичне для Туреччини явище, але зазвичай вони бувають на півдні. 

Пошкоджений смерчем будинок, фото
Пошкоджений смерчем будинок, фото на сайті видання

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Туреччина
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