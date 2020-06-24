Повінь у Румунії: вже 160 підтоплених сіл, 3 загиблих

У Румунії внаслідок потужних злив підтоплені вже більше 160 населених пунктів у 29 повітах, троє людей загинули.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють румунські ЗМІ, серед яких Digi24.

У центрі та на півночі Румунії сотні будинків знеструмлені та підтоплені внаслідок потужних злив. Повідомляється, що цей червень став рекордним за кількістю опадів за останні 60 років.

Для повітів Бистриця-Несеуд, Сучава та Марамуреш, останній з яких межує з Україною, на сьогодні оголосили червоний рівень попередження щодо повеней.

Вчора вдень повідомлялося про 90 постраждалих населених пунктів, зараз йдеться вже про 161.

За останніми даними рятувальників, затопило 400 будинків та 600 подвір’їв, евакуювати довелося 71 мешканця.

Напередодні повідомлялося про одного загиблого внаслідок повеней, зараз їхня кількість зросла до трьох. Вони проживали у повітах Біхор, Сучава и Васлуй.

Низка місцевих доріг заблоковані через високий рівень води та повалені дерева. У повіті Бистриця-Несеуд обвалилося 25 метрів міжсільської дороги над річкою.

Внаслідок негоди обмежений рух і на 4-х дорогах національного значення, а на двох - повністю заблокований.

Як повідомлялося раніше, від повеней потерпають також Сербія і Польща, попередження про небезпеку підтоплення оголошено для окремих районів Чехії.