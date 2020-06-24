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В Стамбуле – смерч и подтопления, один человек погиб

Среда, 24 июня 2020, 17:12

В Турции в Стамбуле после мощных ливней затопило улицы, один человек погиб. В одном из районов образовался водяной смерч.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Во вторник, 23 июня, в Стамбуле в результате сильных ливней и града ряд улиц оказались под водой, как в европейской, так и в азиатской части города. Особенно пострадал район Эсеньюрт.

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В результате непогоды погиб один человек. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Стамбула Али Ерликая, погибший – 30-летний сириец. Еще несколько человек получили травмы и были доставлены в больницы, угрозы для их жизни нет.

В районе Бююкчекмедже над поверхностью воды образовался смерч, местные жители зафиксировали его на видео. На одном из домов сорвало крышу.

Водяные смерчи – не совсем необычное для Турции явление, но обычно они бывают на юге. 

 

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