Глава МЗС Угорщини прибув до України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув з візитом до України.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

"Радий вітати угорського колегу Петера Сійярто у Києві сьогодні. Ми відновлюємо засідання Спільної українсько-угорської міжурядової економічної комісії, яка не збиралася майже сім років. Час розблокувати справжній потенціал економічного співробітництва України і Угорщини", - написав Кулеба.

Як заявляв раніше український міністр, на засіданні міжурядової комісії сторони обговорять конкретні можливості співпраці українських та угорських компаній, збільшення обсягів двосторонніх інвестицій, сприяння зміцненню позицій на ринках обох країн.

"Йдеться про співпрацю в сферах транспорту, прикордонної та транскордонної інфраструктури, сільському господарстві, енергетиці, охороні навколишнього середовища та інших сферах", - поінформував міністр.

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