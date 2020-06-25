Глава МИД Венгрии прибыл в Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Украину.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

"Рад приветствовать венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве сегодня. Мы восстанавливаем заседания Совместной украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти семь лет. Пора разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества Украины и Венгрии", - написал Кулеба.

Как заявлял ранее украинский министр, на заседании межправительственной комиссии стороны обсудят конкретные возможности сотрудничества украинских и венгерских компаний, увеличение объемов двусторонних инвестиций, содействие укреплению позиций на рынках обеих стран.

"Речь идет о сотрудничестве в сферах транспорта, пограничной и трансграничной инфраструктуры, сельском хозяйстве, энергетике, охране окружающей среды и других сферах", - сообщил министр.

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