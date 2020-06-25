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На кордоні України та Угорщини з понеділка відкриються усі пункти пропуску

Четвер, 25 червня 2020, 12:43

На кордоні України та Угорщини з понеділка відкриються усі пропускні пункти.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це оголосив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час брифінгу за підсумками зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

За словами Сійярто, з понеділка, 29 червня, на кордоні України та Угорщини почнуть працювати усі п'ять пунктів пропуску, тоді як зараз працює лише один.

Громадяни України можуть в’їхати на територію Угорщини з транзитною метою, або ж максимум на 24 години на 30 кілометрів вглиб території країни.

З 29 червня цей режим залишиться чинним, з єдиною відмінністю у тому, що працювати буде не один, а усі п'ять пунктів пропуску, зазначив Петер Сійярто.

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