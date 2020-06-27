Суд по MH17: розгляд справи по суті може відбутися в лютому-березні 2021 року

Сторона звинувачення у суді в справі збитого рейсу MH17 запропонувала розгляд по суті у лютому-березні наступного року.

Про це йдеться на сайті Суду по MH17, повідомляє "Європейська правда".

"Оскільки захист і адвокат родичів заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки, обвинувачення пропонує призначити слухання по суті справи на лютий і березень 2021 року і надати родичам слово в травні і червні 2021 року" - повідомили у суді.

Водночас зазначені дати є ще невизначеними.

Коментуючи хід засідання в п'ятницю, в суді заявили, що звинувачення відреагувало на запити захисту одного з обвинувачених Олега Пулатова про проведення додаткового слідства і запропонувало, щоб суд відхилив більшість цих запитів. Своє рішення з цього питання судді оголосять на слуханнях 3 липня.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

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