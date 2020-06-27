Водій автобуса, що впав з мосту у Варшаві, був під дією амфетаміну, його арештували

Варшавський суд прийняв рішення про тримісячний арешт для водія автобусу, який під впливом амфетаміну спровокував трагічну ДТП.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням" на RMF24.

Водієві висунули звинувачення. Слідчі встановили, чи вживав чоловік амфетамін під час роботи. У кабіні водія, під гаманцем і документами був виявлений мішечок, в якому знаходилося близько половини грама цього наркотику. Концентрація амфетаміну в крові чоловіка також була дуже високою.

Обвинувачений сам зізнався, що вживав наркотик, бо погано почувався. Моменту аварії він не пам’ятає.

Прокуратура також виявила, що за останні кілька років він був покараний 13 разів за порушення правил дорожнього руху, в тому числі за перевищення швидкості і ігнорування дорожніх знаків і сигналів.

На деякий час його позбавляли водійських прав, тому буде також перевірятися, як сталося, що він взагалі був найнятий в якості водія автобуса.

Водієві загрожує до 15 років в'язниці. Він не відповів на питання, чи визнає свою провину.

В результаті падіння автобусу з мосту 25 червня загинула одна людина, 22 отримали поранення.