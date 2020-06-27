Водитель автобуса, упавшего с моста в Варшаве, был под действием амфетамина

Варшавский суд принял решение о трехмесячном аресте водителя автобуса, который под влиянием амфетамина спровоцировал трагическое ДТП.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой" на RMF24.

Водителю предъявили обвинение. Следователи установили, употреблял ли человек амфетамин во время работы. В кабине водителя, под кошельком и документами был обнаружен мешочек, в котором находилось около половины грамма этого наркотика. Концентрация амфетамина в крови мужчины также была очень высокой.

Обвиняемый сам признался, что употреблял наркотик, потому что плохо чувствовал себя. Момента аварии он не помнит.

Прокуратура также выявила, что за последние несколько лет он был наказан 13 раз за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков и сигналов.

На некоторое время его лишали водительских прав, поэтому будет также проверяться, как случилось, что он вообще был нанят в качестве водителя автобуса.

Водителю грозит до 15 лет тюрьмы. Он не ответил на вопрос, признает лисвою вину.

В результате падения автобуса с моста 25 июня погиб один человек, 22 получили ранения.