Молдова передає Україні обладнання для ліквідації наслідків повеней

Уряд Молдови відправив в Україну обладнання для ліквідації наслідків повеней.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це оголосили у міністерстві внутрішніх справ Молдови.

У партію гуманітарної допомоги входять генератори, мотонасоси, бензопили, шланги та поліпропіленові мішки. Обладнання мають доставити у Чернівці. Колона виїхала з Молдови 27 червня.

Нагадаємо, 25 червня Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України.

Окремі звернення спрямовані до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

Вчора ЄС активував механізм цивільного захисту у відповідь на запит України.

США нададуть для подолання наслідків повеней на Заході України 100 тисяч доларів.