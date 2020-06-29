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Молдова передает Украине оборудование для ликвидации последствий наводнений

Понедельник, 29 июня 2020, 08:16

Правительство Молдовы передает Украине оборудование для ликвидации последствий наводнений на Западе Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом объявили в министерстве внутренних дел Молдовы.

В партию гуманитарной помощи входят генераторы, мотонасосы, бензопилы, шланги и полипропиленовые мешки. Оборудование должны доставить в Черновцы. Колонна выехала из Молдовы 27 июня.

 

Напомним, 25 июня Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.

Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Вчера ЕС активировал механизм гражданской защиты в ответ на запрос Украины.

США для преодоления последствий наводнений на Западе Украины предоставят 100 000 долларов.

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