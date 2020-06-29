Молдова передает Украине оборудование для ликвидации последствий наводнений
Правительство Молдовы передает Украине оборудование для ликвидации последствий наводнений на Западе Украины.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом объявили в министерстве внутренних дел Молдовы.
В партию гуманитарной помощи входят генераторы, мотонасосы, бензопилы, шланги и полипропиленовые мешки. Оборудование должны доставить в Черновцы. Колонна выехала из Молдовы 27 июня.
Напомним, 25 июня Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.
Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс.
Вчера ЕС активировал механизм гражданской защиты в ответ на запрос Украины.
США для преодоления последствий наводнений на Западе Украины предоставят 100 000 долларов.