Польща замінить посла у Чехії через цькування працівників посольства – ЗМІ

Президент Польщі відкликає посла у Чехії Барбару Цьвйоро, нібито через проблему дискримінаційного ставлення до працівників посольства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польське медіа Onet з посиланням на власні джерела.

За інформацією Onet від джерел у канцелярії президента, Анджей Дуда прийняв рішення відкликати Барбару Цьвйоро з посади посла Польщі у Чехії після того, як спеціальна комісія при МЗС Польщі встановила, що дипломат вдавалася до цькування та дискримінації працівників посольства.

Вперше про ситуацію стало відомо ще у липні 2019 року. Комісія розглянула три скарги щодо ситуації у посольстві, питання вже 11 місяців розслідує також прокуратура Варшави за підозрою в "умисному або постійному поршунні прав найманого працівника у рамках трудових відносин". Згідно з нормами законодавства, розслідування має завершитися щонайбільше через 3 місяці.

Барбара Цьвйоро очолювала посольство Польщі у Чехії з серпня 2018 року.

Два незалежні одне від одного джерела Onet також повідомили, що на її місце мають призначити нинішнього заступника міністра закордонних справ Марчина Пшидача, до сфери повноважень якого належать і відносини з Україною.

Сам Пшидач наразі відмовився коментувати цю інформацію.

Про позицію Марчина Пшидача щодо суперечливих питань польсько-українських відносин читайте в інтерв’ю "Європейської правди".