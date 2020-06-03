Польша заменит посла в Чехии из-за травли сотрудников посольства – СМИ

Президент Польши отзывает посла в Чехии Барбару Цьвйоро, якобы из-за проблем дискриминационного отношения к сотрудникам посольства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польское медиа Onet со ссылкой на собственные источники.

По информации Onet от источников в канцелярии президента, Анджей Дуда принял решение отозвать Барбару Цьвйоро с должности посла Польши в Чехии после того, как специальная комиссия при МИД Польши установила, что дипломат прибегала к травле и дискриминации работников посольства.

Впервые о ситуации стало известно еще в июле 2019 года. Комиссия рассмотрела три жалобы о ситуации в посольстве, вопрос уже 11 месяцев расследует также прокуратура Варшавы по подозрению в "умышленном или постоянном нарушении прав наемного работника в рамках трудовых отношений". Согласно нормам законодательства, расследование должно завершиться максимум через 3 месяца.

Барбара Цьвйоро возглавляет посольство Польши в Чехии с августа 2018 года.

Два независимых друг от друга источника Onet также сообщили, что на ее место должны назначить нынешнего заместителя министра иностранных дел Марчина Пшидача, в сферу полномочий которого входят и отношения с Украиной.

Сам Пшидач пока отказался комментировать эту информацию.

О позиции Марчина Пшидача по спорным вопросам польско-украинских отношений читайте в интервью "Европейской правды".