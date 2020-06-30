40% інфікованих жителів містечка в Італії перехворіли безсимптомно

В італійському північному містечку Во 40% жителів, інфікованих коронавірусом, перенесли хворобу безсимптомно.

Про це свідчить дослідження, проведене італійським університетом у Падуї та лондонським Імперським коледжем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Містечко Во, населення якого становить близько 3200 осіб, було поміщено під жорсткий карантин на 14 днів після першої в Італії смерті від коронавірусу 21 лютого.

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Протягом цих двох тижнів науковці протестували велику частину населення на наявність SARS-CoV-2. Аналіз результатів, опублікований в журналі Nature в понеділок, показав, що на початку карантину 2,6% населення або 73 людини були позитивними. Через два тижні тільки 29 осіб були позитивними.

В обох випадках близько 40% позитивних випадків не мали симптомів. Але оскільки всі виявлені заражені, і з симптомами і без, були ізольовані, дослідники сказали, що це допомогло уповільнити поширення захворювання, ефективно стримуючи його протягом декількох тижнів.

Дослідження надало докази того, що масове тестування у поєднанні з ізоляцією заражених осіб та локальним локдауном може швидко зупинити місцеві спалахи.